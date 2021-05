மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில், இதுவரை கருப்பு பூஞ்சை நோய்க்கு 23 பேர் பாதிப்பு - அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை + "||" + In Tanjore district, so far 23 people have been infected with black fungus - treated in government and private hospitals

