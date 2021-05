மாவட்ட செய்திகள்

லட்சத்தீவு நிர்வாக அதிகாரியை திரும்ப பெறக்கோரி தஞ்சையில், ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration in Thanjavur demanding the return of the Lakshadweep executive

லட்சத்தீவு நிர்வாக அதிகாரியை திரும்ப பெறக்கோரி தஞ்சையில், ஆர்ப்பாட்டம்