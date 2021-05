அரசு அறிவித்த விதிமுறையின் கீழ்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்

மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அறிவித்த விதிமுறையின் கீழ்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்