மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரிசோதனை 7 லட்சத்தை எட்டுகிறது - தினமும் 6,500-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பரிசோதனை + "||" + Corona testing in Tanjore district reaches 7 lakh - testing for more than 6,500 people daily

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரிசோதனை 7 லட்சத்தை எட்டுகிறது - தினமும் 6,500-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பரிசோதனை