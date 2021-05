மாவட்ட செய்திகள்

நெமிலி, பனப்பாக்கம் பேரூராட்சிகளில் தடுப்பூசி போட்டால்தான் கடை திறக்க அனுமதி + "||" + The store is only allowed to open if vaccinated

நெமிலி, பனப்பாக்கம் பேரூராட்சிகளில் தடுப்பூசி போட்டால்தான் கடை திறக்க அனுமதி