மாவட்ட செய்திகள்

கண்டிப்பாக 2-வது டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேச்சு + "||" + Be sure to get the 2nd dose vaccine

கண்டிப்பாக 2-வது டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு பேச்சு