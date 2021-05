மாவட்ட செய்திகள்

நண்பர்கள் 2 பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு: மேலும் ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் மருத்துவமனையில் அனுமதி சோகத்தில் மூழ்கிய கிராமம் + "||" + Another was hospitalized with a corona infection

நண்பர்கள் 2 பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு: மேலும் ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் மருத்துவமனையில் அனுமதி சோகத்தில் மூழ்கிய கிராமம்