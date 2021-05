மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரும்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு + "||" + Arrange for immediate treatment of corona patients

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரும்கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு