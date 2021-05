மாவட்ட செய்திகள்

8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கராத்தே மாஸ்டர் மீது போலீசில் பாலியல் புகார் சென்னையில் தொடரும் 4-வது சம்பவம் + "||" + This is the 4th incident in Chennai where a sexual complaint has been lodged with the police against a karate master after 8 years

8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கராத்தே மாஸ்டர் மீது போலீசில் பாலியல் புகார் சென்னையில் தொடரும் 4-வது சம்பவம்