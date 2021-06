பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் நடந்த தடுப்பூசி முகாம்கொரோனா நோயாளிகள் வந்ததால் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்த மக்கள்

மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் நடந்த தடுப்பூசி முகாம்கொரோனா நோயாளிகள் வந்ததால் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்த மக்கள் + "||" + periyakulam government hospital Without adhering to social gaps Vaccination camp held People screaming and running as corona patients arrived

