மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் 1500 கிராமங்கள் இன்றளவும் தொற்று இல்லாத பச்சைமண்டல பகுதியாகவே நீடித்துவருகிறது + "||" + There is no corona infection in 1500 villages

