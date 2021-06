மாவட்ட செய்திகள்

கச்சிராயப்பாளையம் அருகே கடந்த ஒரு மாதமாகபோலீசாருக்கு டிமிக்கி கொடுத்த சாராய வியாபாரி கொரோனா பரிசோதனையின்போது சிக்கினார் + "||" + For the past one month Corona the liquor dealer who gave Timikki to police was caught during the search

கச்சிராயப்பாளையம் அருகே கடந்த ஒரு மாதமாகபோலீசாருக்கு டிமிக்கி கொடுத்த சாராய வியாபாரி கொரோனா பரிசோதனையின்போது சிக்கினார்