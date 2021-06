மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் புதிதாக 627 பேருக்கு தொற்று; கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது + "||" + 627 new infections in Pondicherry; Corona exposure is declining

புதுச்சேரியில் புதிதாக 627 பேருக்கு தொற்று; கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது