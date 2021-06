மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் உயிரை குடிக்கும் கொரோனாவால் பிணவறையில் குவிந்த உடல்கள் + "||" + Bodies piled up in the morgue by a corona affection

தேனியில் உயிரை குடிக்கும் கொரோனாவால் பிணவறையில் குவிந்த உடல்கள்