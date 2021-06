மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு காலை இழந்தாலும், தன்னம்பிக்கை இழக்கவில்லை: பனை மரத்தில் ஏறி பதனீர் இறக்கும் மாற்றுத்திறனாளி + "||" + Losing a leg, but not losing self-confidence: A disabled person who climbs a palm tree and dies

ஒரு காலை இழந்தாலும், தன்னம்பிக்கை இழக்கவில்லை: பனை மரத்தில் ஏறி பதனீர் இறக்கும் மாற்றுத்திறனாளி