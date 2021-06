மாவட்ட செய்திகள்

மண்ணச்சநல்லூர், உப்பிலியபுரம் பகுதிகளில்சாராயம் காய்ச்சிய, ஊறல் போட்ட 6 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 6 persons for brewing liquor in Mannachanallur and Uppiliyapuram areas.

மண்ணச்சநல்லூர், உப்பிலியபுரம் பகுதிகளில்சாராயம் காய்ச்சிய, ஊறல் போட்ட 6 பேர் கைது