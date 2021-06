மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு:திருச்சி மாவட்டத்திற்கு கூடுதல் தடுப்பூசி கேட்டுள்ளோம்-அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி + "||" + We have asked for additional vaccination for Trichy district, ”said Minister KN Nehru, who inspected the Manapparai Government Hospital.

