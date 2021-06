மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில் ஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த, 55 கார்கள் உள்பட 4,717 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + 4,717 vehicles, including 55 cars, were seized during a curfew in Trichy

திருச்சி மாநகரில் ஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த, 55 கார்கள் உள்பட 4,717 வாகனங்கள் பறிமுதல்