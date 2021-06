மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வியாபாரிகள் வராததால் அழுகி வீணாகும் கிர்ணி, தர்பூசணி பழங்கள் + "||" + Kirni and watermelon fruits that are rotten and wasted due to non-arrival of peddlers

ஊரடங்கால் வியாபாரிகள் வராததால் அழுகி வீணாகும் கிர்ணி, தர்பூசணி பழங்கள்