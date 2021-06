மாவட்ட செய்திகள்

திப்பணம்பட்டியில் புதிதாக கிராம நிர்வாக அலுவலகம் கட்ட கோரிக்கை + "||" + There is a request to build a new village administration office in Thippanampatti.

திப்பணம்பட்டியில் புதிதாக கிராம நிர்வாக அலுவலகம் கட்ட கோரிக்கை