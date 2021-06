மாவட்ட செய்திகள்

கோயம்பேடு அருகே கூவம் ஆற்றில் சிக்கிய மாட்டை மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் + "||" + Firefighters rescue a cow trapped in the Koovam river near Coimbatore

கோயம்பேடு அருகே கூவம் ஆற்றில் சிக்கிய மாட்டை மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள்