மாவட்ட செய்திகள்

மனநலம் பாதித்தவருக்கு உதவிய போலீஸ் ஏட்டுக்கு பாராட்டு + "||" + Praise for the police record of helping a mentally ill person

மனநலம் பாதித்தவருக்கு உதவிய போலீஸ் ஏட்டுக்கு பாராட்டு