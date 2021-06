மாவட்ட செய்திகள்

கதிர்காமம் அரசு ஆஸ்பத்திரி வளாகத்தில் திறந்தவெளியில் 200 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் தயார் + "||" + At the Government Hospital premises In the open Prepare 200 oxygen beds

கதிர்காமம் அரசு ஆஸ்பத்திரி வளாகத்தில் திறந்தவெளியில் 200 ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் தயார்