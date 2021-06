மாவட்ட செய்திகள்

விதிகளை மீறி திறக்கப்பட்ட கடைகளுக்கு அபராதம் + "||" + Penalties for shops opened in violation of the rules

விதிகளை மீறி திறக்கப்பட்ட கடைகளுக்கு அபராதம்