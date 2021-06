மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில், முதல்-அமைச்சருக்கு 1000 தபால் அட்டைகள் அனுப்பும் போராட்டம் + "||" + People's Justice Center party in Thoothukudi, struggle to send 1000 postcards to the First-Minister

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில், முதல்-அமைச்சருக்கு 1000 தபால் அட்டைகள் அனுப்பும் போராட்டம்