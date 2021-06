மாவட்ட செய்திகள்

சாயல்குடி அருகே கிராம மக்களுக்கு வேைலவாய்ப்பு தரும் தொழிலான பனைத்தும்பு தயாரிப்பு அமைத்துள்ளது. + "||" + Palmyra production industry which provides employment to the rural people

