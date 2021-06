மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 744 பேருக்கு சிகிச்சை:ஒரே மாதத்தில் 9 கர்ப்பிணிகள் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்த சோகம் + "||" + Of the 744 pregnant women treated at the Trichy Government Hospital, 9 died in a single month.

