மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி விமான நிலைய வளாகத்தில்பயணிகளிடம் தங்கம் வாங்கும் தரகர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்குநாள் அதிகரிப்பு + "||" + The demand for police action has arisen as the number of brokers buying gold from passengers at the Trichy airport complex has increased day by day.

