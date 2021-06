மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவில் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆக்சிஜன் செறிவூட்டும் கருவிகள் + "||" + Oxygen concentrators were donated to a government hospital in Sankarankoil.

சங்கரன்கோவில் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆக்சிஜன் செறிவூட்டும் கருவிகள்