மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியதுபுதிதாக 1,290 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + In the Salem district The death toll for Corona has exceeded a thousand 1,290 new cases confirmed

சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியதுபுதிதாக 1,290 பேருக்கு தொற்று உறுதி