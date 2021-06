மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு ஒரே நாளில் ஆயிரத்துக்கு கீழ் குறைந்தது - 34 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + After a long day in Chengalpattu district, the corona impact dropped to less than a thousand in a single day - 34 deaths

