மூத்த குடிமக்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று தடுப்பூசி போட முடியாதது ஏன்? மும்பை ஐகோர்ட்டு மீண்டும் கேள்வி

மாவட்ட செய்திகள்

மூத்த குடிமக்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று தடுப்பூசி போட முடியாதது ஏன்? மும்பை ஐகோர்ட்டு மீண்டும் கேள்வி + "||" + Why can't senior citizens find a home and get vaccinated? Mumbai High Court

மூத்த குடிமக்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று தடுப்பூசி போட முடியாதது ஏன்? மும்பை ஐகோர்ட்டு மீண்டும் கேள்வி