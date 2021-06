மாவட்ட செய்திகள்

சினிமா கலைஞர்கள் 3 ஆயிரம் பேருக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் உதவி தொகை நடிகர் யஷ் அறிவிப்பு + "||" + Cinema artists Per 3 thousand people Rs 5,000 per person Announcement by actor Yash

