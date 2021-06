மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக கர்நாடகத்தில் கொரோனா நோயாளிக்கு தோல் பூஞ்சை நோய் தாக்குதல் + "||" + For the first time in India For corona patient in Karnataka Attack of skin fungal infections

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக கர்நாடகத்தில் கொரோனா நோயாளிக்கு தோல் பூஞ்சை நோய் தாக்குதல்