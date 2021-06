மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி உறையூரில் சோதனை:மேலும் 21 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; ஒருவர் கைது + "||" + Another 21 kg of cannabis was seized during a raid in Uraiyur, Trichy and another person was arrested.

