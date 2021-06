மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வு தொடர்பாககல்வியாளர்களுடன் இன்று காணொலி மூலம் ஆலோசனை-அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி + "||" + School Education Minister Anbil Mahesh Poyamozhi said that a video consultation will be held with academics today regarding the Plus-2 exam.

