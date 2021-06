மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்அரசு ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கைஅமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி + "||" + Treats corona patients in Tamil Nadu Measures to provide uninterrupted electricity to government hospitals Interview with Minister Senthilbalaji

தமிழகத்தில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்அரசு ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கைஅமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி