மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இருந்து கோவைக்கு மதுகடத்தி வந்த லாரி டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Two people were arrested including the lorry driver who came to smuggle alcohol

கர்நாடகாவில் இருந்து கோவைக்கு மதுகடத்தி வந்த லாரி டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது