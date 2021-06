மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி வந்த 3,357 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் + "||" + Seized 3,357 bottles of liquor smuggled from Karnataka to Chennai in a container truck

கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு கன்டெய்னர் லாரியில் கடத்தி வந்த 3,357 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்