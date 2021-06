மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை உள்பட மாநிலத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் 2 நாட்களுக்கு மழை: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + 2 days of rain in a few parts of the state including Mumbai: Meteorological Center Information

மும்பை உள்பட மாநிலத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் 2 நாட்களுக்கு மழை: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்