மாவட்ட செய்திகள்

வடகர்நாடகத்தில் கனமழைக்கு சிறுமி உள்பட 3 பேர் பலி + "||" + In North Karnataka, Including the girl in the heavy rain, 3 killed

வடகர்நாடகத்தில் கனமழைக்கு சிறுமி உள்பட 3 பேர் பலி