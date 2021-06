மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு ஒரு கோடி தடுப்பூசி வழங்க வேண்டும்- காங்கிரசார் வலியுறுத்தல் + "||" + One crore vaccine should be given to Tamil Nadu - Congress insists

தமிழகத்துக்கு ஒரு கோடி தடுப்பூசி வழங்க வேண்டும்- காங்கிரசார் வலியுறுத்தல்