மாவட்ட செய்திகள்

ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியம் சார்பில் ரூ.12½ லட்சத்துக்கு கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்கள் + "||" + Jesus frees Rs.12.0 lakh corona prevention equipment on behalf of the ministry

ஏசு விடுவிக்கிறார் ஊழியம் சார்பில் ரூ.12½ லட்சத்துக்கு கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்கள்