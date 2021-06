மாவட்ட செய்திகள்

மழை காரணமாக வனப்பகுதியில் புதிய நீர்வீழ்ச்சிகள் தோன்றின + "||" + New waterfalls appeared in the forest due to the rain

மழை காரணமாக வனப்பகுதியில் புதிய நீர்வீழ்ச்சிகள் தோன்றின