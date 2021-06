மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரியமங்கலத்தில் பரபரப்புபா.ஜனதா நிர்வாகிக்கு அரிவாள் வெட்டு; முன்னாள் ராணுவ வீரர் கைது + "||" + Police have arrested a former soldier who hacked a BJP executive with a scythe in Ariyamangalam, Trichy.

திருச்சி அரியமங்கலத்தில் பரபரப்புபா.ஜனதா நிர்வாகிக்கு அரிவாள் வெட்டு; முன்னாள் ராணுவ வீரர் கைது