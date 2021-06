மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு உணவு பொட்டலங்கள் + "||" + Food parcels were distributed to the public during the corona curfew in the Kadayam area.

கடையம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு உணவு பொட்டலங்கள்