மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கொரோனா பலி எண்ணிக்கை 1,008 ஆனது + "||" + The corona death toll in Kumari was 1,008

குமரியில் கொரோனா பலி எண்ணிக்கை 1,008 ஆனது