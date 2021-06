மாவட்ட செய்திகள்

கவச உடையில் சென்று, கொரோனா வார்டில் போலீசாரை நலம் விசாரித்த போலீஸ் கமிஷனர் சத்துணவு தொகுப்பை வழங்கினார் + "||" + The Commissioner of Police, who went to the Corona Ward and inquired about the well-being of the police, presented the nutrition package.

