மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை திறப்பதற்குள் கருங்கன்னியில் சேதமடைந்துள்ள தடுப்பணை சீரமைக்கப்படுமா? + "||" + Will the damaged dam at Karunganni be repaired?

மேட்டூர் அணை திறப்பதற்குள் கருங்கன்னியில் சேதமடைந்துள்ள தடுப்பணை சீரமைக்கப்படுமா?