மாவட்ட செய்திகள்

அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன + "||" + The paddy fields, which were ready for harvest, were tilted

அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன